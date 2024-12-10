Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...
Devre arası transfer çalışmaları özellikle de Süper Lig devleri tarafından hız kesmeden devam ederken ortaya atılan Anderson Talisca iddiası gündeme bomba gibi düştü. Habere göre; Beşiktaş'taki performansıyla tanınan ve Fenerbahçe'nin uzunca bir süredir anlaşma sağlamak üzere çalışma yürüttüğü yıldız futbolcu için Galatasaray da düğmeye bastı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:51