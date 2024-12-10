Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...

Devre arası transfer çalışmaları özellikle de Süper Lig devleri tarafından hız kesmeden devam ederken ortaya atılan Anderson Talisca iddiası gündeme bomba gibi düştü. Habere göre; Beşiktaş'taki performansıyla tanınan ve Fenerbahçe'nin uzunca bir süredir anlaşma sağlamak üzere çalışma yürüttüğü yıldız futbolcu için Galatasaray da düğmeye bastı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:51
SON DAKİKA: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...

SON DAKİKA HABERİ... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarında dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe'nin de radarında olduğu belirtilen Anderson Talisca, sarı kırmızılı ekibe önerildi.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...

Beşiktaş'taki performansıyla tanınan yıldız futbolcuyla masaya oturulduğu ve Mertens'in yerini doldurmak için Talisca'nın önemli bir aday olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...

Süper Lig'de lider Galatasaray devre arası için, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmekte olduğu bilinen Talisca'yı gündemine aldı. İşte Sabah'ta yer alan haberin detayları..

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...

ASLAN MASAYA OTURDU
Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi ve sarı kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızıyla masaya oturdu. Sarı kırmızılılar Mertens'in yerine Talisca'yı düşünürken transferin gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Anderson Talisca çalımı! Masaya oturuldu...

OKAN BURUK KARAR VERECEK
Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü ancak konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk'un son kararı vereceği belirtildi.

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