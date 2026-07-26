SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Avrupa'da ses getirecek bir transfere hazırlandığı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak istediği aktarılmıştı. Cimbom'un, Jamal Musiala'nın transferi konusunda görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği vurgulanmıştı. ANLAŞMA YAKIN İDDİASI Galatasaray'ın Jamal Musiala transferinde Bayern Münih ile anlaşma noktasına geldiği belirtilmişti. Sarı-kırmızılıların, Jamal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarılmıştı. G.SARAY'DAN AÇIKLAMA Galatasaray, Jamal Musiala ile ilgili iddiaları yalanladı. Sarı-kırmızılılar, 'Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı yönünde çıkan haberler doğru değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur' açıklamasını yaptı. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK Jamal Musiala'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. 23 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor. 200 BİN EURO'YA İMZA ATTI Southampton altyapısında yetişen Jamal Musiala daha sonra Chelsea altyapısında oynadı. Bayern Münih, 2019-2020 sezonu başında Alman yıldızı 200 bin Euro bedelle renklerine bağladı. Jamal Musiala, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. 46 KEZ MİLLİ OLDU Jamal Musiala, Almanya Milli Takımı'nda 46 kez şans buldu ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.