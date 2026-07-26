Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Galatasaray'dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

SON DAKİKA | Galatasaray'dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Galatasaray'ın on numara transferinde yıldız futbolcu Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılar bir açıklama yaptı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 23:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 23:35
SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Avrupa'da ses getirecek bir transfere hazırlandığı öne sürülmüştü.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak istediği aktarılmıştı.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Cimbom'un, Jamal Musiala'nın transferi konusunda görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği vurgulanmıştı.

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SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

ANLAŞMA YAKIN İDDİASI

Galatasaray'ın Jamal Musiala transferinde Bayern Münih ile anlaşma noktasına geldiği belirtilmişti.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Sarı-kırmızılıların, Jamal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarılmıştı.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Jamal Musiala ile ilgili iddiaları yalanladı. Sarı-kırmızılılar, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı yönünde çıkan haberler doğru değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Jamal Musiala'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

23 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

200 BİN EURO'YA İMZA ATTI

Southampton altyapısında yetişen Jamal Musiala daha sonra Chelsea altyapısında oynadı.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Bayern Münih, 2019-2020 sezonu başında Alman yıldızı 200 bin Euro bedelle renklerine bağladı.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

Jamal Musiala, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

46 KEZ MİLLİ OLDU

Jamal Musiala, Almanya Milli Takımı'nda 46 kez şans buldu ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #BAYERN MÜNİH #OKAN BURUK #TRANSFER