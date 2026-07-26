SON DAKİKA | Galatasaray’dan Jamal Musiala açıklaması! Anlaşma iddiası gelmişti

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Jamal Musiala ile ilgili iddiaları yalanladı. Sarı-kırmızılılar, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı yönünde çıkan haberler doğru değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı.