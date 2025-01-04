Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

SON DAKİKA: Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Maçın hemen başlarında hakem Akarsu penaltı noktasını işaret etti. Galatasaray'da topun başına geçen Osimhen, topu ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi Akarsu'nun penaltı kararı sosyal medyada tartışmalara neden olurken Ahmet Çakar'dan olay yaratacak bir yorum geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2025 19:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:09
SON DAKİKA: Galatasaray’ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 18. hafta maçında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan müsabakada hakem Alper Akarsu görev aldı.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Sarı-kırmızılı takım, sahaya, "Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen" kadrosuyla çıktı.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

Konuk ekip Göztepe ise, "Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo." 11'iyle sahada yer aldı.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...

MAÇIN BAŞINDA PENALTI KARARI

Mücadelede dakikalar 8'i gösterdiğinde hakem Alper Akarsu penaltı kararı verdi.

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