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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki penaltısı doğru muydu? Ahmet Çakar açıkladı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Maçın hemen başlarında hakem Akarsu penaltı noktasını işaret etti. Galatasaray'da topun başına geçen Osimhen, topu ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi Akarsu'nun penaltı kararı sosyal medyada tartışmalara neden olurken Ahmet Çakar'dan olay yaratacak bir yorum geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:09