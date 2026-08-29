Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...
SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2026-27 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerle oynayacağı maç tarihleri ve kritik mücadelelerin programı netleşti. İşte o tarihler...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 14:11