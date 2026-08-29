Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2026-27 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerle oynayacağı maç tarihleri ve kritik mücadelelerin programı netleşti. İşte o tarihler...

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Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 14:11
SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının kurası, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da perşembe günü çekildi. Kura çekimini, eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonda mücadele edecek Galatasaray'ın da lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

CİMBOM'UN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar; Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) oldu.

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SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

UEFA, takımların rakiplerinin netleşmesinin ardından fikstürlerini de bugün resmi internet sitesinden duyurdu.

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

İŞTE GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

9 Eylül | Sporting (D)

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

13 Ekim | Barcelona

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

21 Ekim | Lille (D)

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

3 Kasım | Stuttgart

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

24 Kasım | Aston Villa

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

8 Aralık | AEK (D)

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

19 Ocak | Feyenoord

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

27 Ocak | PSG (D)

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

LİG FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak, lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

SON DAKİKA | Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri...

FİNAL İSPANYA'DA

Turnuvanın finali, 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY #ŞAMPİYONLAR LİGİ