Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...

SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken, Georges Mikautadze için Lyon ile görüşmeler sürüyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların Fransa Ligue 1'den başka bir yıldızla daha ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız basını, bir dönem Real Madrid'in de ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu için Cimbom'un harekete geçtiğini yazdı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 07.01.2025 22:54 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:56
SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, şampiyonluk yolunda kadroyu güçlendirmek istiyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...

Cimbom, Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından santrfor bölgesine de takviye yapma kararı almıştı.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...

Galatasaray, bu kapsamda Lyon'dan Georges Mikautadze'yi gündemine aldı ve transferi için büyük çaba gösteriyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...

Sarı-kırmızılılar, transferi sonuçlandırmak adına Fransız ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı.

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