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SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...
SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer için yeni hedefi ortaya çıktı! Real Madrid de istemişti...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken, Georges Mikautadze için Lyon ile görüşmeler sürüyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların Fransa Ligue 1'den başka bir yıldızla daha ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız basını, bir dönem Real Madrid'in de ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu için Cimbom'un harekete geçtiğini yazdı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 07.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:56