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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray'ın ara transfer planı ortaya çıktı! İki isim takımdan gönderiliyor...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, gidecek oyuncuları belirlerken, iki oyuncunun başka takımlara gönderilmesi konusunda futbolcularla görüş birliğine vardı. İşte ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması beklenen iki isim…

Giriş Tarihi: 16.11.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:18
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray’ın ara transfer planı ortaya çıktı! İki isim takımdan gönderiliyor...

Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarın yüzünü güldüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray’ın ara transfer planı ortaya çıktı! İki isim takımdan gönderiliyor...

Sarı Kırmızılılar, gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular için de çalışmalar yapıyor.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray’ın ara transfer planı ortaya çıktı! İki isim takımdan gönderiliyor...

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, bazı futbolcularla yol ayrımına gitmesi bekleniyor.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray’ın ara transfer planı ortaya çıktı! İki isim takımdan gönderiliyor...

Özellikle kadroda yeterli süreyi alamayan iki futbolcunun, takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray’ın ara transfer planı ortaya çıktı! İki isim takımdan gönderiliyor...

Sarı Kırmızılı takımda yabancı sınırı nedeniyle Elias Jelert ve Yusuf Demir bu sezon bekledikleri süreleri bulamadı.

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