SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray'ın ara transfer planı ortaya çıktı! İki isim takımdan gönderiliyor...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, gidecek oyuncuları belirlerken, iki oyuncunun başka takımlara gönderilmesi konusunda futbolcularla görüş birliğine vardı. İşte ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması beklenen iki isim…
Giriş Tarihi: 16.11.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:18