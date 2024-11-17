SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme! İtalyanlar, Galatasaray'ı zora sokacak haberi verdi...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmenin planlarını yapıyor. Sarı Kırmızılılar, Osimhen için tüm şartları zorlama kararı alsa da Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi transfer etmek istiyor. İtalyan basını, Nijeryalı golcüyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.11.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:20