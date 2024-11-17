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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme! İtalyanlar, Galatasaray'ı zora sokacak haberi verdi...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmenin planlarını yapıyor. Sarı Kırmızılılar, Osimhen için tüm şartları zorlama kararı alsa da Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi transfer etmek istiyor. İtalyan basını, Nijeryalı golcüyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.11.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:20
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme! İtalyanlar, Galatasaray’ı zora sokacak haberi verdi...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arası transfer sezonu için kadro planlamalarını yaparken bir yandan da Victor Osimhen'in bonservisi için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme! İtalyanlar, Galatasaray’ı zora sokacak haberi verdi...

Gösterdiği performansla taraftarın da sevgilisi olan Victor Osimhen, takıma da çok çabuk ısındı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme! İtalyanlar, Galatasaray’ı zora sokacak haberi verdi...

Sarı Kırmızılılar, Osimhen için imkanları seferber etmek isterken, Nijeryalı oyuncunun da talibi oldukça fazla.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme! İtalyanlar, Galatasaray’ı zora sokacak haberi verdi...

Dünya yıldızı Victor Osimhen'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyanlar, golcü oyuncuyla ilgili flaş haberi verdi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen transferinde yeni gelişme! İtalyanlar, Galatasaray’ı zora sokacak haberi verdi...

İtalya basını, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisine Galatasaray'ın üzerinde teklif sunmaya hazır 3 kulübü yazdı.

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