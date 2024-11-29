SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen'den Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'a kötü haberi verdiler...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Osimhen'in de takımda kalmak istediği yönünde iddialar çıksa da Avrupa'nın dev kulüpleri onun peşinde. Son olarak İtalya basını, Nijeryalı golcü hakkında sansasyonel bir transfer iddiasında bulundu. İşte Osimhen hakkında çıkan flaş transfer haberi…
Giriş Tarihi: 29.11.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:41