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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen'den Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'a kötü haberi verdiler...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Osimhen'in de takımda kalmak istediği yönünde iddialar çıksa da Avrupa'nın dev kulüpleri onun peşinde. Son olarak İtalya basını, Nijeryalı golcü hakkında sansasyonel bir transfer iddiasında bulundu. İşte Osimhen hakkında çıkan flaş transfer haberi…

Giriş Tarihi: 29.11.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:41
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen’den Avrupa’yı sallayacak transfer! G.Saray’a kötü haberi verdiler...

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, dün UEFA Avrupa Ligi'de oynadığı AZ Alkmaar maçından da 1 puan almayı başardı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen’den Avrupa’yı sallayacak transfer! G.Saray’a kötü haberi verdiler...

Sarı-kırmızılı ekibe puanı getiren golü 43.dakikada Victor Osimhen kaydetti. Aslan, bu sonuçla puanını 11 yaptı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen’den Avrupa’yı sallayacak transfer! G.Saray’a kötü haberi verdiler...

Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Osimhen, dün oynanan maçta da performansıyla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen’den Avrupa’yı sallayacak transfer! G.Saray’a kötü haberi verdiler...

Sarı- kırmızılıların bonservisini almak için kaynak yaratmaya çalıştığı Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen’den Avrupa’yı sallayacak transfer! G.Saray’a kötü haberi verdiler...

İtalyan basını, Real Madrid'in Nijeryalı santrfor için hareke geçtiğini ve Osimhen cephesinin de dünya devinden gelecek teklife açık olduğu ifade edildi.

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