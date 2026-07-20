2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

2026 Dünya Kupası'nda asist krallığı yarışında zirvenin sahibi ortaya çıktı. Dev organizasyonda asist krallığını zirvede tamamlayan isim final maçının ardından netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda en çok asist yapan yıldızlar... 15- Bukayo Saka | İngiltere | 3 asist 14- Leandro Trossard | Belçika | 3 asist 13- Andreas Schjelderup | Norveç | 3 asist 12- Alexander Isak | İsveç | 3 asist 11- Florian Wirtz | Almanya | 3 asist 10- Roberto Alvarado | Meksika | 3 asist 9- Denzel Dumfries | Hollanda | 3 asist 8- Marc Cucurella | İspanya | 3 asist 7- Kylian Mbappe | Fransa | 4 asist 6- Lionel Messi | Arjantin | 4 asist 5- Anthony Gordon | İngiltere | 4 asist 4- Bruno Guimaraes | Brezilya | 4 asist 3- Martin Odegaard | Norveç | 4 asist 2- Brahim Diaz | Fas | 4 asist 1- Michael Olise | Fransa | 8 asist