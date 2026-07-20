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2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

2026 Dünya Kupası heyecanı geride kaldı. Dev turnuvada takım arkadaşlarına en fazla asist yapan futbolcu belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 23:35 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 00:19
2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

2026 Dünya Kupası'nda asist krallığı yarışında zirvenin sahibi ortaya çıktı. Dev organizasyonda asist krallığını zirvede tamamlayan isim final maçının ardından netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda en çok asist yapan yıldızlar…

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

15- Bukayo Saka | İngiltere | 3 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

14- Leandro Trossard | Belçika | 3 asist

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2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

13- Andreas Schjelderup | Norveç | 3 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

12- Alexander Isak | İsveç | 3 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

11- Florian Wirtz | Almanya | 3 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

10- Roberto Alvarado | Meksika | 3 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

9- Denzel Dumfries | Hollanda | 3 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

8- Marc Cucurella | İspanya | 3 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

7- Kylian Mbappe | Fransa | 4 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

6- Lionel Messi | Arjantin | 4 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

5- Anthony Gordon | İngiltere | 4 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

4- Bruno Guimaraes | Brezilya | 4 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

3- Martin Odegaard | Norveç | 4 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

2- Brahim Diaz | Fas | 4 asist

2026 Dünya Kupası asist kralı belli oldu! İşte zirvenin sahibi

1- Michael Olise | Fransa | 8 asist

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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