Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

2026 Dünya Kupası grup aşamasında son hafta maçları oynanıyor. Dev organizasyonda gruptan çıkanlar, elenenler ve en iyi üçüncüler sıralamasında son durum belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 02:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 02:09
2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

2026 Dünya Kupası'nda heyecan grup aşamasındaki son hafta maçları ile devam ediyor. Dev heyecanda gruptan çıkan takımların yanı sıra, erken veda edenler ile en iyi üçüncüler sıralamasında son durum merak konusu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda son durumlar…

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

A GRUBU

1- Meksika | 9 puan (Gruptan çıktı)
2- Güney Afrika | 4 puan (Gruptan çıktı)
3- Güney Kore | 3 puan
4- Çekya | 1 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

B GRUBU

1- İsviçre | 7 puan (Gruptan çıktı)
2- Kanada | 4 puan (Gruptan çıktı)
3- Bosna Hersek | 4 puan (Gruptan çıktı)
4- Katar | 1 puan (Elendi)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

C GRUBU

1- Brezilya | 7 puan (Gruptan çıktı)
2- Fas | 7 puan (Gruptan çıktı)
3- İskoçya | 3 puan
4- Haiti | 0 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

D GRUBU

1- ABD | 6 puan (Gruptan çıktı)
2- Avustralya | 4 puan (Gruptan çıktı)
3- Paraguay | 4 puan (Gruptan çıktı)
4- Türkiye | 3 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

E GRUBU

1- Almanya | 6 puan (Gruptan çıktı)
2- Fildişi Sahili | 6 puan (Gruptan çıktı)
3- Ekvador | 4 puan (Gruptan çıktı)
4- Curaçao | 1 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

F GRUBU

1- Hollanda | 7 puan (Gruptan çıktı)
2- Japonya | 5 puan (Gruptan çıktı)
3- İsveç | 4 puan (Gruptan çıktı)
4- Tunus | 0 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

G GRUBU*

1- Mısır | 4 puan
2- İran | 2 puan
3- Belçika | 2 puan
4- Yeni Zelanda | 1 puan

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

H GRUBU*

1- İspanya | 4 puan
2- Uruguay | 2 puan
3- Yeşil Burun Adaları | 2 puan
4- Suudi Arabistan | 1 puan

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

I GRUBU

1- Fransa | 9 puan (Gruptan çıktı)
2- Norveç | 6 puan (Gruptan çıktı)
3- Senegal | 3 puan
4- Irak | 0 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

J GRUBU*

1- Arjantin | 6 puan (Gruptan çıktı)
2- Avusturya | 3 puan
3- Cezayir | 3 puan
4- Ürdün | 0 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

K GRUBU*

1- Kolombiya | 6 puan (Gruptan çıktı)
2- Portekiz | 4 puan
3- Demokratik Kongo | 1 puan
4- Özbekistan | 0 puan

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

L GRUBU*

1- İngiltere | 4 puan
2- Gana | 4 puan
3- Hırvatistan | 3 puan
4- Panama | 0 puan (Elendi)

2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER SIRALAMASI

1- İsveç | 4 puan (Çıkmayı garantiledi)

2- Ekvador | 4 puan (Çıkmayı garantiledi)

3- Bosna Hersek | 4 puan (Çıkmayı garantiledi)

4- Paraguay | 4 puan (Çıkmayı garantiledi)

5- Senegal | 3 puan

6- Hırvatistan | 3 puan*

7- Güney Kore | 3 puan

8- Cezayir | 3 puan*

9- İskoçya | 3 puan

10- Yeşil Burun Adaları | 2 puan*

11- Belçika | 2 puan*

12- Demokratik Kongo | 2 puan*

En iyi grup üçüncülerinden 8 takım üst tura yükselecek. * işareti bulunan takımların bir maçı eksik.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI