2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

2026 Dünya Kupası'nda heyecan grup aşamasındaki son hafta maçları ile devam ediyor. Dev heyecanda gruptan çıkan takımların yanı sıra, erken veda edenler ile en iyi üçüncüler sıralamasında son durum merak konusu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda son durumlar... A GRUBU 1- Meksika | 9 puan (Gruptan çıktı) B GRUBU 1- İsviçre | 7 puan (Gruptan çıktı) C GRUBU 1- Brezilya | 7 puan (Gruptan çıktı) D GRUBU 1- ABD | 6 puan (Gruptan çıktı) E GRUBU 1- Almanya | 6 puan (Gruptan çıktı) F GRUBU G GRUBU* 1- Mısır | 4 puan H GRUBU* 1- İspanya | 4 puan I GRUBU 1- Fransa | 9 puan (Gruptan çıktı) J GRUBU* 1- Arjantin | 6 puan (Gruptan çıktı) K GRUBU* 1- Kolombiya | 6 puan (Gruptan çıktı) L GRUBU* 1- İngiltere | 4 puan EN İYİ ÜÇÜNCÜLER SIRALAMASI 1- İsveç | 4 puan (Çıkmayı garantiledi) 2- Ekvador | 4 puan (Çıkmayı garantiledi) 3- Bosna Hersek | 4 puan (Çıkmayı garantiledi) 4- Paraguay | 4 puan (Çıkmayı garantiledi) 5- Senegal | 3 puan 6- Hırvatistan | 3 puan* 7- Güney Kore | 3 puan 8- Cezayir | 3 puan* 9- İskoçya | 3 puan 10- Yeşil Burun Adaları | 2 puan* 11- Belçika | 2 puan* 12- Demokratik Kongo | 2 puan* En iyi grup üçüncülerinden 8 takım üst tura yükselecek. * işareti bulunan takımların bir maçı eksik.