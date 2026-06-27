2026 Dünya Kupası puan durumu! İşte en iyi üçüncüler sıralaması ve elenenler

2026 Dünya Kupası'nda heyecan grup aşamasındaki son hafta maçları ile devam ediyor. Dev heyecanda gruptan çıkan takımların yanı sıra, erken veda edenler ile en iyi üçüncüler sıralamasında son durum merak konusu. İşte 2026 Dünya Kupası'nda son durumlar…