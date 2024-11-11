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Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! "Yapı yok penaltısı"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftası geride kaldı. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u Osimhen (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in ve VAR hakemi Emre Kargın'ın kararları karşılaşmaya damga vururken, SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Bülent Timurlenk, çok çarpıcı ve dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Giriş Tarihi: 11.11.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:08
Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! Yapı yok penaltısı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u Osimhen (2) ve Batshuayi'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Samsunspor'un gollerini ise Ntcham ve Bennasser kaydetti.

Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! Yapı yok penaltısı

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in ve VAR hakemi Emre Kargın'ın kararları karşılaşmaya damga vururken, SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Bülent Timurlenk, çok çarpıcı ve dikkat çeken yorumlar yaptı.

Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! Yapı yok penaltısı

LEVENT TÜZEMEN: DAVINSON YÖNETTİ, OSIMHEN ATTI

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla, özlemle ve minnetle anıyorum. G.Saray taraftarının 10 Kasım için hazırladığı koreografi muhteşem ve duygu yüklüydü. Emeği geçenleri kutluyorum.

Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! Yapı yok penaltısı

"SANCHEZ'İ POPESCU'YA BENZETİYORUM"

G.Saray, Tottenham zaferinden sonra Karadeniz'in hırçın takımı Samsunspor'u yendi ama bir hayli de zorlandı. Sahanın en iyisi Davinson Sanchez ve iki gol atan Osimhen oldu. Davinson Sanchez'i efsane oyuncu Popescu'ya benzetiyorum. Kolombiyalı yıldız, oyunu maç boyu mükemmel kurdu, kademelere akıllıca girdi, G.Saray'ın yaptığı hücumların başlangıcına pasları ile imza attı.

Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! Yapı yok penaltısı

"NELSSON'UN YAPTIĞI PENALTI ACEMİLİK BİLE DEĞİL"

Okan hocanın Jakobs'un sakatlığı sonrası Nelsson'u alıp Davinson'u sağ tarafa itmesi bence doğru değildi. Çünkü Nelsson kafa olarak hazır değil. Fazla yedek kalmak onu etkilemiş. Özellikle Soner'e yaptığı penaltı acemilik bile değil. Sırtı dönük oyuncuyu neden itersin? Bu penaltı Samsunspor'u moral olarak yükseltti, G.Saraylı oyuncuları da gol yememe adına baskıya aldı.

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