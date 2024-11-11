Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! "Yapı yok penaltısı"

"NELSSON'UN YAPTIĞI PENALTI ACEMİLİK BİLE DEĞİL"

Okan hocanın Jakobs'un sakatlığı sonrası Nelsson'u alıp Davinson'u sağ tarafa itmesi bence doğru değildi. Çünkü Nelsson kafa olarak hazır değil. Fazla yedek kalmak onu etkilemiş. Özellikle Soner'e yaptığı penaltı acemilik bile değil. Sırtı dönük oyuncuyu neden itersin? Bu penaltı Samsunspor'u moral olarak yükseltti, G.Saraylı oyuncuları da gol yememe adına baskıya aldı.