Son dakika haberi: Usta isim, Galatasaray-Samsunspor maçındaki o pozisyon için son noktayı koydu! "Yapı yok penaltısı"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftası geride kaldı. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u Osimhen (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in ve VAR hakemi Emre Kargın'ın kararları karşılaşmaya damga vururken, SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Bülent Timurlenk, çok çarpıcı ve dikkat çeken yorumlar yaptı.
Giriş Tarihi: 11.11.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:08