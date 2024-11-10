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Son dakika haberi: Ahmet Çakar o pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Samsunspor maçında Ntcham yerde kalmıştı..

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlıyor. İlk yarı Osimhen'in tek golüyle sona erdi. Tempolu maçta Ntcham ile Torreira arasında yaşanan bir pozisyonda tartışma konusu oldu. Torreira ile girdiği pozisyonda ceza sahasında yerde kalan Ntcham penaltı ancak Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Ahmet Çakar, bu pozisyon sonrası dikkat çeken sözler söyledi. İşte o pozisyon ve Ahmet Çakar'ın yorumu...

Giriş Tarihi: 10.11.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:24
Son dakika haberi: Ahmet Çakar o pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Samsunspor maçında Ntcham yerde kalmıştı..

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar o pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Samsunspor maçında Ntcham yerde kalmıştı..

Tempolu oynanan ilk yarıda tek gol Cimbom'un son maçlardaki parlayan yıldızı Victor Osimhen'den geldi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar o pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Samsunspor maçında Ntcham yerde kalmıştı..

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı çıktığı 6 maçta da gol atan Nijeryalı yıldız bu alanda da bir ilki başardı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar o pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Samsunspor maçında Ntcham yerde kalmıştı..

Lucas Torreira'nın sağ kanattan açtığı ortaya harika bir kafa vuruşu yapan Osimhen, müthiş bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar o pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Samsunspor maçında Ntcham yerde kalmıştı..

Osimhen'e asist yapan Torreira ise bu sezon 4. asistini yaptı ve kariyerinde en yüksek asist yaptığı sezonu yaşıyor.

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