Son dakika haberi: Ahmet Çakar o pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Samsunspor maçında Ntcham yerde kalmıştı..
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlıyor. İlk yarı Osimhen'in tek golüyle sona erdi. Tempolu maçta Ntcham ile Torreira arasında yaşanan bir pozisyonda tartışma konusu oldu. Torreira ile girdiği pozisyonda ceza sahasında yerde kalan Ntcham penaltı ancak Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Ahmet Çakar, bu pozisyon sonrası dikkat çeken sözler söyledi. İşte o pozisyon ve Ahmet Çakar'ın yorumu...
Giriş Tarihi: 10.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:24