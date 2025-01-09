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SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr'da Pioli'den flaş 'Talisca' sözleri! 'Gidiyor mu?' sorusunu yanıtladı...
SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr'da Pioli'den flaş 'Talisca' sözleri! 'Gidiyor mu?' sorusunu yanıtladı...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de gözler Anderson Talisca transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Brezilyalı oyuncunun menajerinden ötürü uzayan süreçte Kanarya'da mutlu sona çok yakın. Talisca, bugün takımı Al Nassr'ın oynadığı maçın kadrosuna da alınmadı. Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Talisca'nın geleceği hakkında kendisine gelen soruya cevap verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:58