Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr'da Pioli'den flaş 'Talisca' sözleri! 'Gidiyor mu?' sorusunu yanıtladı...

SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr'da Pioli'den flaş 'Talisca' sözleri! 'Gidiyor mu?' sorusunu yanıtladı...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de gözler Anderson Talisca transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Brezilyalı oyuncunun menajerinden ötürü uzayan süreçte Kanarya'da mutlu sona çok yakın. Talisca, bugün takımı Al Nassr'ın oynadığı maçın kadrosuna da alınmadı. Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Talisca'nın geleceği hakkında kendisine gelen soruya cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:58
SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr’da Pioli’den flaş ’Talisca’ sözleri! ’Gidiyor mu?’ sorusunu yanıtladı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna yeni takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr’da Pioli’den flaş ’Talisca’ sözleri! ’Gidiyor mu?’ sorusunu yanıtladı...

Sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği yaşanırken, gündemin 1 numaralı konusu Anderson Talisca

SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr’da Pioli’den flaş ’Talisca’ sözleri! ’Gidiyor mu?’ sorusunu yanıtladı...

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı kupa maçını yerinde takip eden sarı-lacivertli yöneticiler, devre arasında Anderson Talisca transferi için toplantı yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr’da Pioli’den flaş ’Talisca’ sözleri! ’Gidiyor mu?’ sorusunu yanıtladı...

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Kanarya'nın prensip anlaşmasına vardığı Anderson Talisca, Al Nassr'ın Al Akhdoud ile Suudi Arabistan Ligi'nde bu akşam oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Al Nassr’da Pioli’den flaş ’Talisca’ sözleri! ’Gidiyor mu?’ sorusunu yanıtladı...

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Mücadeleyi tribünden izleyen Anderson Talisca'nın 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminin ilk günlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA