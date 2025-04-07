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Son dakika haberi: Altay Bayındır'a büyük şok! Manchester United'da Amorim kararını verdi...
Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in önderliğinde yaz transfer sezonuna hazırlanıyor. Şu anda ligde 13.sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar, sıkıntılı günler geçiriyor. Kadrosunda Andre Onana, Altay Bayındır ve Tom Heaton gibi kaleciler bulunan ManU, sezon sonu için flaş bir hamle yapma kararı aldı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 07.04.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:08