Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Altay Bayındır'a büyük şok! Manchester United'da Amorim kararını verdi...

Son dakika haberi: Altay Bayındır'a büyük şok! Manchester United'da Amorim kararını verdi...

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in önderliğinde yaz transfer sezonuna hazırlanıyor. Şu anda ligde 13.sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar, sıkıntılı günler geçiriyor. Kadrosunda Andre Onana, Altay Bayındır ve Tom Heaton gibi kaleciler bulunan ManU, sezon sonu için flaş bir hamle yapma kararı aldı. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 07.04.2025 20:57 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:08
Son dakika haberi: Altay Bayındır’a büyük şok! Manchester United’da Amorim kararını verdi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, henüz hiçbir Premier Lig maçında forma şansı bulamamış durumda.

Son dakika haberi: Altay Bayındır’a büyük şok! Manchester United’da Amorim kararını verdi...

Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası ve FA Cup ve Avrupa Ligi maçlarında oynayan Altay'a bir kötü haber daha geldi.

Son dakika haberi: Altay Bayındır’a büyük şok! Manchester United’da Amorim kararını verdi...

İngiliz devinde ikinci sezonunu geçiren Altay Bayındır'ın bu hamleyle forma şansı daha da azalabilir.

Son dakika haberi: Altay Bayındır’a büyük şok! Manchester United’da Amorim kararını verdi...

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İngiliz basınında çıkan haberlere göre kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Altay Bayındır’a büyük şok! Manchester United’da Amorim kararını verdi...

KALEYE TRANSFER KARARI

Habere göre; Ruben Amorim önderliğindeki İngiliz devinin, kale bölgesinde rekabet yaratmayı hedeflemesinden ötürü bu kararı aldığı ifade edildi.