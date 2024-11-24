Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

Son dakika haberleri: La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'e konuk oldu. Milli yıldızımız Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı ve harikalar yarattığı karşılaşmayı Real Madrid 3-0 kazandı. Milli oyuncumuz Arda Güler'in maçtaki performansı alkış aldı. İşte Arda Güler'in Valverde'ye yaptığı asist ve Leganes - Real Madrid maçının özeti...

Giriş Tarihi: 24.11.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:02
Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'e konuk oldu. Milli yıldızımız Arda Güler de bu maça 11'de başladı.

Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

La Liga'nın ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid (1 milyar 360 milyon avro) ile en düşük olan takımı Leganes (30 milyon 550 bin) arasındaki mücadelede eflatun-beyazlıların golleri Kylian Mbappe (Dk. 43), Federico Valverde (Dk. 66) ve Jude Bellingham'dan (Dk. 85) geldi.

Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, Leganes karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkararak ikincilikteki yerini korudu ve Celta Vigo deplasmanında berabere kalarak puan kaybeden lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Leganes ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.

Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNADI

Real Madrid'deki milli futbolcu Arda Güler, Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

Yaklaşık 9 hafta sonra Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

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