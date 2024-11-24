Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...

La Liga'nın ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid (1 milyar 360 milyon avro) ile en düşük olan takımı Leganes (30 milyon 550 bin) arasındaki mücadelede eflatun-beyazlıların golleri Kylian Mbappe (Dk. 43), Federico Valverde (Dk. 66) ve Jude Bellingham'dan (Dk. 85) geldi.