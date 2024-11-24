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Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...
Son dakika haberi: Arda Güler asistle döndü! Leganes - Real Madrid maçında şov yaptı...
Son dakika haberleri: La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'e konuk oldu. Milli yıldızımız Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı ve harikalar yarattığı karşılaşmayı Real Madrid 3-0 kazandı. Milli oyuncumuz Arda Güler'in maçtaki performansı alkış aldı. İşte Arda Güler'in Valverde'ye yaptığı asist ve Leganes - Real Madrid maçının özeti...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:02