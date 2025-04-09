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Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi'nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...
Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi'nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...
Son dakika haberi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ilk ayağı sona erdi. Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u konuk ederken, Paris Saint-Germain, eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk etti. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 23:53