Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi'nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...

Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi'nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...

Son dakika haberi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ilk ayağı sona erdi. Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u konuk ederken, Paris Saint-Germain, eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk etti. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

Giriş Tarihi: 09.04.2025 23:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 23:53
Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi’nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ederken, eşleşmelerdeki ilk maçlar sona erdi.

Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi’nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...

BARCELONA EVİNDE FARKA KOŞTU

Barcelona sahasında, geçtiğimiz sezonun finalisti Borussia Dortmund'u konuk etti.

Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi’nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...

Bu sezon gol rekorları kıran Katalan devi Alman temsilcisini sahasında 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi’nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...

RAPHINHA GOL PERDESİNİ AÇTI

Katalan devinde gol perdesini 25. dakikada Brezilyalı yıldız Raphinha açtı ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

Son dakika haberi: Barcelona, Şampiyonar Ligi’nde şova devam etti! Paris Saint-Germain eski hocasını üzdü...

LEWANDOWSKI'DEN ESKİ TAKIMINA DUBLE

Barcelona'da ikinci yarıda Polonyalı golcü Robert Lewandowski sahneye çıktı. Tecrübeli golcü 48. ve 66. dakikada attığı gollerle durumu 3-0 getirdi.