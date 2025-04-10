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Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul'a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...
Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul'a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla ilk 5'te yer alan Eyüpspor'da Berke Özer, performansıyla kalesinde devleşti. İstanbul ekibinde gösterdiği başarı birçok kulübün dikkatini çeken Berke Özer için Avrupa devleri kolları sıvadı. 24 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kulübü Eyüspor'un oyuncusu için bonservis talebi belli olurken, iki Premier Lig devi genç eldiveni Adana Demirspor maçında izlemek için Türkiye'ye gelecek. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:03