Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul'a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...

Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul'a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla ilk 5'te yer alan Eyüpspor'da Berke Özer, performansıyla kalesinde devleşti. İstanbul ekibinde gösterdiği başarı birçok kulübün dikkatini çeken Berke Özer için Avrupa devleri kolları sıvadı. 24 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kulübü Eyüspor'un oyuncusu için bonservis talebi belli olurken, iki Premier Lig devi genç eldiveni Adana Demirspor maçında izlemek için Türkiye'ye gelecek. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:03
Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul’a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...

Süper Lig flaş ekiplerinden Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul’a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...

Ligde 5.sırada bulunan Eyüpspor'un da başarısında büyük pay sahibi olan Berke Özer'in hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok talibi bulunuyor.

Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul’a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...

24 yaşındaki eldiveni yakından izleyen kulüpler, yaz transfer sezonu için şimdiden harekete geçti.

Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul’a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...

Mili kaleci için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer girişimleri olduğu iddia edilirken, transferde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Berke Özer için İstanbul’a geliyorlar! Premier Lig devleri tribünden izleyecek...

ASTON VILLA'NIN İLGİSİ CİDDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Berke Özer ile ciddi şekilde ilgileniyor. İngiliz ekibi, yaşı ilerlemeye başlayan Emiliano Martinez'den kaleyi devralması için Berke'yi ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.