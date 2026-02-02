Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş 3.transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın beklediği haber sonunda geldi...

Son dakika haberi: Beşiktaş 3.transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın beklediği haber sonunda geldi...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ara transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan sonrası 3.transferini yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği yıldız isimle anlaşma çok yakın. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.02.2026 13:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 13:11
Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Kristjan Asllani ve Yasin Özcan'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, diğer mevkiler için temaslarını artırdı.

Stoper transferi gerçekleştirmek isteyen Kartal'ın bir numaralı hedefi ise Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'ydu.

AGBADOU'DA FLAŞ GELİŞME

İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşmelerin sekteye uğradığı Agbadou transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, deneyimli stoper için Wolverhampton ile anlaşmaya çok yakın.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTEDİ

Yönetim, Sergen Yalçın'ın en çok istediği oyuncu için temaslarını sıklaştırırken, Başkan Serdal Adalı, bu transferi olumlu bir şekilde neticelendirmek istiyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇİYOR

Habere göre kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve Emmanuel Agbadou'nun Beşiktaş forması giymek için Wolverhamton yetkilileri ile görüştüğü belirtildi.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton forması altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 17 maçta forma giydi.

PERFORMANSI

1,284 dakika süre alan Emmanuel Agbadou, bu süre zarfında 2 asist katkısı verirken, 2 sarı-1 kırmızı kart gördü.

20 MİLYON EURO'YA ALINDI

Deneyimli isim geçtiğimiz yıl 20 milyon avro karşılığında Fransa'nın Reims takımından Wolverhampton'a transfer olmuştu.

MİLLİ FORMAYLA 18 MAÇ

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 18 karşılaşmaya çıkan Agbadou, 1,182 dakika süre aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞME DURUMU

Emmanuel Agbadou'nun Wolverhampton takımıyla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Agbadou'nun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.