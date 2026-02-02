Trend
Son dakika haberi: Beşiktaş 3.transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın beklediği haber sonunda geldi...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ara transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan sonrası 3.transferini yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği yıldız isimle anlaşma çok yakın. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.02.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 13:11