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Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ''Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli' | ''G.Saray 1 puanla yetinmez''
Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ''Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli' | ''G.Saray 1 puanla yetinmez''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig, milli ara sonrası dev derbiyle kaldığı yerden devam edecek. Tüpraş stadyumunda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi öncesi SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, kritik randevu öncesi her iki takımı da mercek altına aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 07:03