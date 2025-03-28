Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ''Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli' | ''G.Saray 1 puanla yetinmez''

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ''Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli' | ''G.Saray 1 puanla yetinmez''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig, milli ara sonrası dev derbiyle kaldığı yerden devam edecek. Tüpraş stadyumunda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi öncesi SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, kritik randevu öncesi her iki takımı da mercek altına aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 07:03
Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ’’Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli’ | ’’G.Saray 1 puanla yetinmez’’

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası zorlu Beşiktaş-Galatasaray derbisine tanıklık edecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ’’Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli’ | ’’G.Saray 1 puanla yetinmez’’

SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, karşılaşma öncesi her iki takıma mercek tuttu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ’’Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli’ | ’’G.Saray 1 puanla yetinmez’’

Hakem tartışmalarının gölgesinde oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

''ALINAN KARARIN MAÇA YANSIMALARI OLACAKTIR''

ALİ GÜLTİKEN: Hakem konusunda TFF'nin yaptığı hata ve büyük saygısızlık. TFF herkese eşit mesafede olmalı. Bu, TFF'nin altında kalacağı bir süreç diye düşünüyorum. Alınan kararın maça yansımaları olacaktır. Beşiktaş bunu takım içinde oyunculara bir motivasyon kaynağı olarak kullanma şansını yakalayabilirse sahaya pozitif yansımalarını görebiliriz. İki takımın da pozisyonları belli. Beşiktaş'ın kazanması önemli bir reaksiyon oluşturacaktır. Camianın da ruhu okşanacaktır. G.Saray açısından kolay bir maç olarak görünmüyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ’’Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli’ | ’’G.Saray 1 puanla yetinmez’’

''TFF BAŞKANININ O KOLTUKTA UZUN SÜRE OTURMASI MÜMKÜN DEĞİL''

BÜLENT TİMURLENK: Türkiye'de oynanmamış maçın hakeminin tartışılma sebebi, TFF Başkanı'nın tutarsız icraatları. Ceyhun Kazancı'nın istifası da her şeyi anlatıyor. Beşiktaş'ın haklı yabancı hakem isteğine 'Hayır' diyen TFF Başkanı'nın o koltukta uzun süre kalabilmesi mümkün değil. Sahadaki 22 oyuncuya gelince, son 2 maçını kaybetmiş, yarışa erken havlu atmış Beşiktaş takımı, taraftarına sezonu affettirecek bir skor verebilmek için çıkacak sahaya. Ancak G.Saray'ın da söyleyeceği çok şey var.

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ’’Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli’ | ’’G.Saray 1 puanla yetinmez’’

İki takımın artı ve eksileri için neler söylersiniz?

''BEŞİKTAŞ'IN SEYİRCİ AVANTAJI''

ALİ GÜLTEKİN: Beşiktaş'ın en büyük artısı taraftarının önünde oynayacak olması. Tribünler bunun farkında. Takım oyununa baktığımızda, derbiler özel maçlardır ve özel taktiklerle oynanır. Okan hoca, bu konuda çok tecrübeli. Hem Beşiktaş'ı hem kendi takımını hem de Tüpraş Stadı'nın şartlarını çok iyi biliyor. Burada oyun değiştirici olan yine Solskjaer'in seçimleri ve vereceği kararlar olacaktır.