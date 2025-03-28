Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorumlar! ’’Beşiktaş krizi fırsata çevirmeli’ | ’’G.Saray 1 puanla yetinmez’’

İki takımın artı ve eksileri için neler söylersiniz?

''BEŞİKTAŞ'IN SEYİRCİ AVANTAJI''

ALİ GÜLTEKİN: Beşiktaş'ın en büyük artısı taraftarının önünde oynayacak olması. Tribünler bunun farkında. Takım oyununa baktığımızda, derbiler özel maçlardır ve özel taktiklerle oynanır. Okan hoca, bu konuda çok tecrübeli. Hem Beşiktaş'ı hem kendi takımını hem de Tüpraş Stadı'nın şartlarını çok iyi biliyor. Burada oyun değiştirici olan yine Solskjaer'in seçimleri ve vereceği kararlar olacaktır.