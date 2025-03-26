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Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF'de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...
Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF'de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Derbinin hakeminin açıklanmasına kısa bir süre flaş bir istifa yaşandı. TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kazancı'nın görevi bırakmasının ardından bir açıklama yaptı. İşte Kazancı'nın görevi bırakma sebebi...
Giriş Tarihi: 26.03.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 15:25