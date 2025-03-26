Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF'de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...

Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF'de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Derbinin hakeminin açıklanmasına kısa bir süre flaş bir istifa yaşandı. TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kazancı'nın görevi bırakmasının ardından bir açıklama yaptı. İşte Kazancı'nın görevi bırakma sebebi...

Giriş Tarihi: 26.03.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 15:25
Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF’de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF’de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi, derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF’de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın ısrarla bastırmasıyla bir kararsızlık yaşadı. Başkan Hacıosmanoğlu yerli hakemde geri adım atmadı.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF’de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi TFF’de flaş istifa! Ceyhun Kazancı görevi bıraktı. İşte sebebi...

Türkiye Futbol Federeasyonu, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbiye Türk hakem atama kararı aldı.