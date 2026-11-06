Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları geride kaldı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor, Avrupa kupalarında sahaya çıktı. Beşiktaş ile Trabzonspor'un oynadığı maçlar sonrası UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:57
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları geride kaldı. Oynanan müsabakalar sonrası oluşan güncel UEFA kulüpler sıralamasını sizler için derledik.

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Celtic deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İşte alınan sonuçlar sonrası UEFA kulüpler sıralamasında güncel durum...

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SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

1- Bayern Münih | 133.500 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

2- Arsenal | 132.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

3- Real Madrid | 128.500 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

4- Paris Saint Germain | 127.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

5- Inter | 119.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

6- Manchester City | 110.500 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

7- Barcelona | 110.250 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

8- Liverpool | 109.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

9- Borussia Dortmund | 102.750 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

10- Bayer Leverkusen | 97.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

11- Aston Villa | 95.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

12- Atletico Madrid | 94.750 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

13- Roma | 83.750 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

14- Club Brugge | 80.250 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

15- Sporting | 80.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

16- Porto | 78.750 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

17- Benfica | 78.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

18- Tottenham | 77.000 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

19- Fiorentina | 76.250 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

20- Real Betis | 75.500 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

25- Fenerbahçe | 62.750 puan

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

45- Galatasaray | 48.500 puan