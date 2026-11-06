Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası güncellendi! UEFA kulüpler sıralamasında yeni tablo

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları geride kaldı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor, Avrupa kupalarında sahaya çıktı. Beşiktaş ile Trabzonspor'un oynadığı maçlar sonrası UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:57