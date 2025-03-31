Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer'in derbi kazandıran dokunuşları...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer'in derbi kazandıran dokunuşları...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 29.haftasında ezeli rakibi GalatasarayRafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 geçerken, rakibinin namağlup serisini de bitirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı ilk derbide galip geldi. SABAH Spor, Beşiktaş'ın derbi zaferinin perde arkasını araladı. İşte galibiyeti getiren o etkenler…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:34
Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer’in derbi kazandıran dokunuşları...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek sarı-kırmızılıların 28 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer’in derbi kazandıran dokunuşları...

Rafa Silva'nın 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 45. dakikada Lucas Torreira'nın uzaktan attığı golü engelleyemeyince iki ekip de soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti. Siyah-beyazlılar, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle derbiyi kazandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer’in derbi kazandıran dokunuşları...

SABAH Spor, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında elde ettiği zaferin perde arkasını araladı. İşte 7 maddeyle gelen galibiyet…

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer’in derbi kazandıran dokunuşları...

1- YEDEK-AS AYIRT ETMEDİ, TOPARLADI

Önce 10 kişilik G.Antep'e, sonra 9 kişilik Konya'ya mağlup olarak milli araya giren siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, talebelerinin mental açıdan çöküş yaşadığını görünce ilk etapta bu iki maçı unutturmaya çalıştı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer’in derbi kazandıran dokunuşları...

Immobile'den Chamberlain'e, Rafa Silva'dan Paulista'ya kadar her futbolcusuyla derbiye kadar özel görüşmeler yaptı. Takımı oynayan oynamayan ayırt etmeden mental olarak yeniden toparladı.