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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer'in derbi kazandıran dokunuşları...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Galatasaray zaferi böyle geldi! İşte Solskjaer'in derbi kazandıran dokunuşları...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 29.haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 geçerken, rakibinin namağlup serisini de bitirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı ilk derbide galip geldi. SABAH Spor, Beşiktaş'ın derbi zaferinin perde arkasını araladı. İşte galibiyeti getiren o etkenler…
Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:34