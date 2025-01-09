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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...
SON DAKİKA HABERİ: Bu sezon ligde ve Avrupa'da inişli çıkışlı performans çizen Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda geri kalsa da kadrosunu güçlendirmek istiyor. Gidecek ve kadroya dahil edilecek isimler belli olmaya başlarken Yunanistan medyası takımdan ayrılmaya hazırlanan futbolcuyu duyurdu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 09.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:56