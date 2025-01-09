Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

SON DAKİKA HABERİ: Bu sezon ligde ve Avrupa'da inişli çıkışlı performans çizen Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda geri kalsa da kadrosunu güçlendirmek istiyor. Gidecek ve kadroya dahil edilecek isimler belli olmaya başlarken Yunanistan medyası takımdan ayrılmaya hazırlanan futbolcuyu duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 09.01.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:56
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

Ziraat Türkiye Kupası'nda D grubunda yer alan Beşiktaş, grup aşaması ilk maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenerek moral bulurken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

Siyah-beyazlılarda devre arasında hem takımdan ayrılanlar hem de kadroya dahil edilecek isimler olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

Kadrodaki yabancı sayısı da göz önüne alındığında Kartal, bazı futbolcularla yollarını ayırmaya çalışacak.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

YUNANİSTAN MEDYASI DUYURDU

Yunanistan medyası, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan ismi duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Transferde sıcak gelişmeyi duyurdular...

MASUAKU TAKIMDAN AYRILIYOR

SDNA'nın haberine göre; Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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