Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Musrati ve Joao Mario'ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Musrati ve Joao Mario'ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 20.haftasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadelesi 0-0 berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe tarafından oyundan alınan yıldız isimler Joao Mario ve Al Musrati, taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Mario ve Musrati kenara gelirken tribünlerden sesler yükseldi. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 18.01.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:42
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Musrati ve Joao Mario’ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Reeder Samsunspor'u konuk etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Musrati ve Joao Mario’ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...

19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. VAR'da ise Adrian Cordero görev yaptı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Musrati ve Joao Mario’ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...

Siyah-beyazlı takım, sahaya, "Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa, Immobile" 11'i ile çıktı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Musrati ve Joao Mario’ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...

Konuk ekip ise, "Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius" kadrosuyla sahada yer aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Musrati ve Joao Mario’ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...

OLE GUNNAR SOLSKJAER TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.

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