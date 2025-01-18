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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Musrati ve Joao Mario'ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Musrati ve Joao Mario'ya olay tepki! Oyundan çıkarlarken tribünlerden...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 20.haftasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadelesi 0-0 berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe tarafından oyundan alınan yıldız isimler Joao Mario ve Al Musrati, taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Mario ve Musrati kenara gelirken tribünlerden sesler yükseldi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 18.01.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:42