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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi tek golle deviren Serdar Topraktepe idaresindeki Beşiktaş'ta teknik direktör konusu belli oldu.Derbi galibiyetiyle morallerin yükseldiği siyah-beyazlı ekipte Başkan Hüseyin Yücel'in hoca kararını verdiği öğrenildi. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:07