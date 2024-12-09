Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi tek golle deviren Serdar Topraktepe idaresindeki Beşiktaş'ta teknik direktör konusu belli oldu.Derbi galibiyetiyle morallerin yükseldiği siyah-beyazlı ekipte Başkan Hüseyin Yücel'in hoca kararını verdiği öğrenildi. İşte flaş haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 09.12.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:07
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Chamberlain'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 5 maç sonra galip gelmeyi başarırken, puanını da 25'e yükseltti.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...

Son dönemlerde hem saha içinde hem de saha dışında bazı krizler yaşanmış olsa da derbi galibiyeti siyah-beyazlı camiaya moral oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...

Kartal'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası takımın başına üçüncü defa getirilen Serdar Topraktepe, derbi galibiyeti ile rüştünü bir kez daha ispatladı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe planı belli oldu! Hüseyin Yücel kararını verdi...

Bu galibiyetin ardından gözler Hüseyin Yücel'e çevrildi. Seçime kadar teknik direktör değişikliği yaşanıp yaşanmayacağı merak konusuydu.

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