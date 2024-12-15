SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık kararı! Yıldız isme kulüp aranıyor...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon istediği performansı yakalayamayan Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçiminin ardından hareketli günler başlayacak. Siyah-beyazlı takımda yabancı kontenjanında yer açabilmek için performansları yetersiz olan oyuncuların bazılarıyla yol ayrımına gidilmesi gerekiyor. Bu listede, takıma büyük umutlarla transfer edilen ve Başkan Hüseyin Yücel'in de "Arap Yarımadası'ndan teklif getirebileceğini söyleyen bir menajer var. Geri dönüş yapmasını bekliyoruz" dediği isim de var. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 15.12.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 07:35