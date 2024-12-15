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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık kararı! Yıldız isme kulüp aranıyor...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon istediği performansı yakalayamayan Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçiminin ardından hareketli günler başlayacak. Siyah-beyazlı takımda yabancı kontenjanında yer açabilmek için performansları yetersiz olan oyuncuların bazılarıyla yol ayrımına gidilmesi gerekiyor. Bu listede, takıma büyük umutlarla transfer edilen ve Başkan Hüseyin Yücel'in de "Arap Yarımadası'ndan teklif getirebileceğini söyleyen bir menajer var. Geri dönüş yapmasını bekliyoruz" dediği isim de var. İşte flaş haberin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 15.12.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 07:35
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık kararı! Yıldız isme kulüp aranıyor...

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, evinde oynadığı maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek moral buldu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık kararı! Yıldız isme kulüp aranıyor...

Siyah-beyazlılar, derbi galibiyetinin ardından Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk oldu ve sahadan 2-1'lik sonuçla yenik ayrıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık kararı! Yıldız isme kulüp aranıyor...

Kartal'ın inişli çıkışlı performansı taraftarların da tepkisine yol açarken, gözler 29 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçimi ve devre arası transfer dönemine çevrildi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık kararı! Yıldız isme kulüp aranıyor...

Seçimin ardından başlayacak olan transfer döneminde Beşiktaş'ta performanslarından memnun olunmayan futbolcularla yol ayrımına gidilebilir.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık kararı! Yıldız isme kulüp aranıyor...

Bu oyuncular arasında ise takımda bir türlü bekleneni veremeyen ve mental olarak iyi noktada olmayan Libyalı orta saha Al-Musrati yer alıyor.

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