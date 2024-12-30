SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLMUŞTUR"

Seçim sonucunun belli olmasının ardından kürsüye çıkan Adalı, sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyerek, "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş'ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.