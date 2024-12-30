Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve ekibi, değişiklik olmadığı takdirde 6 Ocak'ta mazbatalarını alacak. Ardından göreve başlayacak olan Adalı ve yönetimini ise kısa vadede 5 kritik dosya bekliyor. İşte siyah-beyazlı kulüpte çözülmeyi bekleyen dosyalar...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:41