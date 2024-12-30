Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve ekibi, değişiklik olmadığı takdirde 6 Ocak'ta mazbatalarını alacak. Ardından göreve başlayacak olan Adalı ve yönetimini ise kısa vadede 5 kritik dosya bekliyor. İşte siyah-beyazlı kulüpte çözülmeyi bekleyen dosyalar...

Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:41
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

Toplam 25 sandıkta Serdal Adalı 8 bin 901, Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLMUŞTUR"

Seçim sonucunun belli olmasının ardından kürsüye çıkan Adalı, sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyerek, "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş'ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

Serdal Adalı, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetimini bekleyen 5 kritik dosya!

Beşiktaş dün yapılan olağanüstü genel kurulla birlikte yeni bir döneme de girildi.

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