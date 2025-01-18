Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'a İskoçya'dan sürpriz transfer! Solskjaer'in eski öğrencisini duyurdular...

Son dakika haberi: Beşiktaş'a İskoçya'dan sürpriz transfer! Solskjaer'in eski öğrencisini duyurdular...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer getirildi. Hoca sorununu Solskajer'i getirerek çözen siyah-beyazlılar transfere hız verdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Kartal'ın ilgilendiği ismi duyurdu. Solskjaer'in Manchester United'tan eski öğrencisi olan isim, Beşiktaş'a gelebilir. İşte flaş haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:58 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 15:29
Son dakika haberi: Beşiktaş’a İskoçya’dan sürpriz transfer! Solskjaer’in eski öğrencisini duyurdular...

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta, futbolcu transferi için çalışmalar hız kazandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a İskoçya’dan sürpriz transfer! Solskjaer’in eski öğrencisini duyurdular...

Ligde Samsunspor'u konuk edecek olan Siyah-beyazlılar, hem 11'ini hem de kulübesini güçlendirmek adına kolları sıvadı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a İskoçya’dan sürpriz transfer! Solskjaer’in eski öğrencisini duyurdular...

Kartal'da gelecek ve gidecek oyuncuların isimleri yavaş yavaş belli olurken, sıcak gelişmeler arka arkaya geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a İskoçya’dan sürpriz transfer! Solskjaer’in eski öğrencisini duyurdular...

NDOUR AYRILIYOR

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'ın sezon başında PSG'den kiraladığı İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un transfer olabileceği iddia edildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a İskoçya’dan sürpriz transfer! Solskjaer’in eski öğrencisini duyurdular...

PSG'nin Ndour'u geri çağırarak bonservisi ile birlikte bir İtalyan takımına satacağı öne sürüldü.

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