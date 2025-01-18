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Son dakika haberi: Beşiktaş'a İskoçya'dan sürpriz transfer! Solskjaer'in eski öğrencisini duyurdular...
Son dakika haberi: Beşiktaş'a İskoçya'dan sürpriz transfer! Solskjaer'in eski öğrencisini duyurdular...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer getirildi. Hoca sorununu Solskajer'i getirerek çözen siyah-beyazlılar transfere hız verdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Kartal'ın ilgilendiği ismi duyurdu. Solskjaer'in Manchester United'tan eski öğrencisi olan isim, Beşiktaş'a gelebilir. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 15:29