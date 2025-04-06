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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih'in yıldızı için harekete geçildi...
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih'in yıldızı için harekete geçildi...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçın ardından gözler yarın oynanacak Kasımpaşa maçına çevrildi. Ligi en iyi yerde bitirip Avrupa'ya gitmek isteyen siyah-beyazlılarda önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları da sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Kartal, Bayern Münih'in yıldızını listesine ekledi. İşte flaş haberin detayları..
Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 11:36