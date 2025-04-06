Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih'in yıldızı için harekete geçildi...

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih'in yıldızı için harekete geçildi...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçın ardından gözler yarın oynanacak Kasımpaşa maçına çevrildi. Ligi en iyi yerde bitirip Avrupa'ya gitmek isteyen siyah-beyazlılarda önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları da sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Kartal, Bayern Münih'in yıldızını listesine ekledi. İşte flaş haberin detayları..

Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 11:36
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih’in yıldızı için harekete geçildi...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye elenen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'i en iyi yerde bitirip, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih’in yıldızı için harekete geçildi...

Ligde sezonun son bölümlerine girilirken siyah-beyazlılarda gelecek sezonun planlaması da devam ediyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih’in yıldızı için harekete geçildi...

Kartal'da yönetim, takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra kadroya dahil edebileceği isimleri de değerlendiriyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih’in yıldızı için harekete geçildi...

Beşiktaş, yaz transfer döneminde özellikle savunma hattını güçlendirmek için kaliteli isimleri transfer etmek istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan transferde büyük sürpriz! Bayern Münih’in yıldızı için harekete geçildi...

BEŞİKTAŞ'TAN DIER ATAĞI

Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen 31 yaşındaki stoper oyuncusu Eric Dier'i transfer listesine ekledi.