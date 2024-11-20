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Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig'in teknik direktörleri de listede...
Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig'in teknik direktörleri de listede...
Dünya futbolunda birçok teknik direktör elde ettiği başarılarla adını tarihe yazdırmayı başardı. Günümüz futbolunda birçok ünlü hoca şu anda takım çalıştırmıyor. Sizler için boşta olan en ünlü teknik direktörleri bir araya getirdi. Listede Süper Lig'de görev yapmış birçok hoca da bulunuyor. İşte kulüp çalıştırmayan ve boşta olan dünyaca ünlü hocalar...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:50