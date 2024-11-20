Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig'in teknik direktörleri de listede...

Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig'in teknik direktörleri de listede...

Dünya futbolunda birçok teknik direktör elde ettiği başarılarla adını tarihe yazdırmayı başardı. Günümüz futbolunda birçok ünlü hoca şu anda takım çalıştırmıyor. Sizler için boşta olan en ünlü teknik direktörleri bir araya getirdi. Listede Süper Lig'de görev yapmış birçok hoca da bulunuyor. İşte kulüp çalıştırmayan ve boşta olan dünyaca ünlü hocalar...

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Giriş Tarihi: 20.11.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:50
Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig’in teknik direktörleri de listede...

Dünya futbolunda birçok teknik direktör elde ettiği şampiyonluklarla adını tarihe yazdırmayı başardı. Günümüz futbolunda da birçok ünlü hoca artık takım çalıştırmıyor. Sizler için boşta olan ve en çok tanınan hocaları bir araya getirdik...

Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig’in teknik direktörleri de listede...

JOACHIM LÖW

Son takım çalıştırma: 31 Tem 2021 [Almanya]

Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig’in teknik direktörleri de listede...

FRANK LAMPARD

Son takım çalıştırma: 30 Haz 2023 [Chelsea FC]

Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig’in teknik direktörleri de listede...

GRAHAM POTTER

Son takım çalıştırma: 2 Nis 2023 [Chelsea FC]

Son dakika haberi: Boşta olan dünyaca ünlü hocalar belli oldu! Süper Lig’in teknik direktörleri de listede...

RUUD VAN NISTELROOY

Son takım çalıştırma: 11 Kas 2024 [Manchester United]

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