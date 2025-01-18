Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid’de dengeleri değiştirecek hamle...

MAÇIN YILDIZLARINDAN OLDU

Arda Güler, Endrick'in uzatmalarda attığı 2 golün de asistini yaparak maçın yıldızlarından biri oldu. Milli yıldız bu maçla birlikte çıktığı son 8 resmi karşılaşmada 8 gole direkt etki etmeyi de başardı.