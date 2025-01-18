Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid'de dengeleri değiştirecek hamle...

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid'de dengeleri değiştirecek hamle...

Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 yendi. Madrid'de Arda Güler iki asistiyle maça damgasını vurdu. Milli oyuncunun takımdaki geleceği sürekli tartışma konusu oluyordu. Mücadele öncesi protesto edilen teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda hakkında aldığı karar ile dengeleri değiştirecek. İşte flaş haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 16:59
Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid’de dengeleri değiştirecek hamle...

İspanya Kral Kupası'nda perşembe gecesi oynanan son 16 turu maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu Santiago Bernabeu'da 5-2 mağlup etti.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid’de dengeleri değiştirecek hamle...

Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmayı 5-2 kazanan Madrid'de maça damga vuran isimlerden biri de Arda Güler oldu.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid’de dengeleri değiştirecek hamle...

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 70. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, kısa sürede ortaya koyduğu performansla maçın en iyi oyuncularından birisi oldu.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid’de dengeleri değiştirecek hamle...

MAÇIN YILDIZLARINDAN OLDU

Arda Güler, Endrick'in uzatmalarda attığı 2 golün de asistini yaparak maçın yıldızlarından biri oldu. Milli yıldız bu maçla birlikte çıktığı son 8 resmi karşılaşmada 8 gole direkt etki etmeyi de başardı.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid’de dengeleri değiştirecek hamle...

"KARAKTERİNİ GÖSTERDİ"

Maçın ardından konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansı hakkında yöneltilen soruya "Endrick kalitesini gösterdi, olağanüstü bir şutu var. Güler oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi." yanıtını verdi.

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