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Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid'de dengeleri değiştirecek hamle...
Son dakika haberi: Carlo Ancelotti, Arda Güler kararını sonunda verdi! Real Madrid'de dengeleri değiştirecek hamle...
Son dakika haberi: İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Celta Vigo'yu uzatmalarda 5-2 yendi. Madrid'de Arda Güler iki asistiyle maça damgasını vurdu. Milli oyuncunun takımdaki geleceği sürekli tartışma konusu oluyordu. Mücadele öncesi protesto edilen teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda hakkında aldığı karar ile dengeleri değiştirecek. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 16:59