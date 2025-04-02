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Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: "Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın..."
Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: "Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın..."
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Son olarak ligde Beşiktaş'a kaybeden sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. Fenerbahçe ise zorlu maçtan galip gelerek ligde psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor. Dev maç öncesi SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:11