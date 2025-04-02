Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: "Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın..."

Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: "Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın..."

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Son olarak ligde Beşiktaş'a kaybeden sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. Fenerbahçe ise zorlu maçtan galip gelerek ligde psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor. Dev maç öncesi SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:11
Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın...

Kritik maç öncesi SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, "İki ezeli rakibin bu sezonki son randevusundan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusunu cevapladı. İşte iki usta ismin o sözleri...

Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın...

GÜRCAN BİLGİÇ: "RAKİBİN FİŞİNİ ÇEKME ŞANSI"

"Herkes kupa maçı diye bakıyor ama ligi de etkileyecek bir kırılma karşılaşması izleyeceğiz. Galatasaray zor durumda. Beşiktaş yenilgisi sonrasında ezeli rakibinden alacağı ikinci darbenin etkilerini kaldıramayabilir.

Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın...

Yani; Fenerbahçe, Galatasaray'ın fişini çekme şansına sahip… Mourinho'nun sistemi oturdu. Fenerbahçe, taktik-disiplini koruduğunda rakibini kalesine getirmediği gibi, atak organizasyonlarında da tek yönlü olmaktan çıktı.

Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın...

"TARAFTAR BEKLİYOR"

Hücum aksiyonlarını çeşitlendirdi ve sonuç da almaya başladı. Bu, işin taktik yönü. Bir de mental tarafı var. Taraftar, Mourinho'dan Galatasaray galibiyeti istiyor. İki maçta da yenemedi Okan Buruk'u. Bu borcunu ödemesi için bir fırsat. Ona göre hazırlanacaktır maça.