Son dakika haberi: Derbi öncesi olay sözler: "Rakibin fişini çekme şansı! 3 gol attığı maçları hatırlasın..."

"TARAFTAR BEKLİYOR"

Hücum aksiyonlarını çeşitlendirdi ve sonuç da almaya başladı. Bu, işin taktik yönü. Bir de mental tarafı var. Taraftar, Mourinho'dan Galatasaray galibiyeti istiyor. İki maçta da yenemedi Okan Buruk'u. Bu borcunu ödemesi için bir fırsat. Ona göre hazırlanacaktır maça.