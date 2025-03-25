Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig'de zirve o takımda...

Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig'de zirve o takımda...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 29. haftayla kaldığı yerden devam edecek. Ligde şampiyonluk yarışı kızışırken, Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelesi de devam ediyor. Diğer yandan Süper Lig'de en çok kart gören takımlarda belli oldu. İşte zirvede yer alan takım...

Giriş Tarihi: 25.03.2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:05
Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig’de zirve o takımda...

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig’de zirve o takımda...

28 hafta geride kalırken, en çok kart gören takımlarda belli oldu. İşte zirvedeki takım...

Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig’de zirve o takımda...

19- BEŞİKTAŞ

46 sarı kart, 2 kırmızı kart

Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig’de zirve o takımda...

18- FENERBAHÇE

58 sarı kart, 0 kırmızı kart

Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig’de zirve o takımda...

17- ANTALYASPOR

53 sarı kart, 2 kırmızı kart