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Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig'de zirve o takımda...
Son dakika haberi: En çok kart gören takımlar açıklandı! Süper Lig'de zirve o takımda...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 29. haftayla kaldığı yerden devam edecek. Ligde şampiyonluk yarışı kızışırken, Avrupa kupaları ve kümede kalma mücadelesi de devam ediyor. Diğer yandan Süper Lig'de en çok kart gören takımlarda belli oldu. İşte zirvede yer alan takım...
Giriş Tarihi: 25.03.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:05