Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ''Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler''

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ''Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler''

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev derbiye tanıklık edecek. Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında olan iki takım için flaş bir yorum geldi. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, zorlu randevuyu kaleme aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.04.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 07:23
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ’’Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler’’

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde zorlu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ’’Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler’’

SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, kritik derbiyi değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ’’Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler’’

''TURU GEÇEN ŞAMPİYONLUK İPİNİ DE GÖĞÜSLER''

''Türkiye nefesini tuttu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını bekliyor. Süper Lig'de dengeler değişti. Her hafta psikolojik üstünlük ya Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a geçiyordu. Sarı-kırmızılı takımın mağlup olması, Fenerbahçe'yi iştahlandırdı.''

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ’’Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler’’

Neden mi? Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibini elerse şampiyonluk yolunda da ciddi bir avantajı, bonusu cebine koyar. G.Saray'da şimdi yine eleştirilerin odağında Okan Buruk var. Bir hafta övülüyor, bir hafta yerden yere vuruluyor... Ortası hiç yok...

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ’’Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler’’

''Dolayısıyla Kadıköy'de kaybederse Okan Hoca kendisi adına ağır bir tablo ile karşı karşıya kalır. Burası gerçek... Aynı şey Jose Mourinho için de geçerli...''