Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ’’Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler’’

Neden mi? Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibini elerse şampiyonluk yolunda da ciddi bir avantajı, bonusu cebine koyar. G.Saray'da şimdi yine eleştirilerin odağında Okan Buruk var. Bir hafta övülüyor, bir hafta yerden yere vuruluyor... Ortası hiç yok...