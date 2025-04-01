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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ''Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler''
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için flaş yorum! ''Turu geçen şampiyonluk ipini de göğüsler''
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev derbiye tanıklık edecek. Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında olan iki takım için flaş bir yorum geldi. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, zorlu randevuyu kaleme aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.04.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 07:23