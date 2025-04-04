Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike...

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından ortalık gerildi. Mücadelenin sonlarına doğru futbolcular arasında yaşanan tartışmalar, maç sonunda Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında da yaşandı. Mourinho, Buruk'a fiziki müdahalede bulundu. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, derbinin olası faturasını SABAH Spor için değerlendirdi. İşte haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:20
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho’yu bekleyen tehlike...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği maçta yaşanan olaylar gündeme damgasını vurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho’yu bekleyen tehlike...

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 86'ncı dakikada futbolcular arasında yaşanan tartışma sebebiyle uzun süre dururken, 90'ıncı dakikada ise Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay kırmızı kart gören isimler oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho’yu bekleyen tehlike...

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yaptığı fiziki müdahalesi ise çok konuşuldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho’yu bekleyen tehlike...

Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eliyle burnunu sıktı. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho’yu bekleyen tehlike...

Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olaylar Avrupa'da da geniş yankı bulurken, Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, derbinin olası faturasını SABAH Spor için değerlendirdi.