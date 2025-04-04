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Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike...
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne ceza çıkacak? İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike...
Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından ortalık gerildi. Mücadelenin sonlarına doğru futbolcular arasında yaşanan tartışmalar, maç sonunda Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında da yaşandı. Mourinho, Buruk'a fiziki müdahalede bulundu. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, derbinin olası faturasını SABAH Spor için değerlendirdi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:20