Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya'dan geliyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya'dan geliyor...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk transferi stoper bölgesine oldu. Kanarya, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı ismi kadrosuna katmak üzere. İşte sıcak haberin detayları…

Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:39
Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya’dan geliyor...

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya’dan geliyor...

Sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya’dan geliyor...

Kanarya, takımdan ayrılacak oyuncular ve transfer edileceklerin listesi de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya’dan geliyor...

Fenerbahçe, Becao'nun sakatlanmasının ardından stoper bölgesi için transfer yapma kararı almıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya’dan geliyor...

Bu kapsamda görüşülen isimlerden Kevin Danso ve Jaka Bijol'den olumlu sonuç alınamadı.

SON DAKİKA SON DAKİKA