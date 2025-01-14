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Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya'dan geliyor...
Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Yeni stoper Almanya'dan geliyor...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk transferi stoper bölgesine oldu. Kanarya, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı ismi kadrosuna katmak üzere. İşte sıcak haberin detayları…
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:39