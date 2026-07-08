Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızla her konuda anlaşma sağlanırken, transferdeki sıcak gelişme duyuruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 14:59
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı kampla devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

Sarı-lacivertliler, bir yandan da kadro planlama ve transfer çalışmalarında temaslarını artırmış durumda.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

Kanarya'da yönetimin bir süredir uğraş verdiği Mason Greenwood transferinde peş peşe gelişmeler yaşandı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

GREENWOOD'DA SONA DOĞRU

SABAH Spor'un edindiği bilgilere göre Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood transferini bitirdi. Transferde artık resmi açıklama bekleniyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

İTALYAN BASINI DA DUYURDU

Sportmediaset'ten Orazio Accomando'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Marsilya'nın istediği 50 milyon euroluk bonservis bedeline yaklaştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

F.BAHÇE TRANSFERDE ÖNDE

Haberde, sarı-lacivertlilerin, Roma ve Atletico Madrid'nin ekonomik açıdan kendileriyle rekabet edemeyeceğine inandığı aktarıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

İSPANYOLLAR DA AÇIKLADI

Öte yandan Marca'dan Matteo Moretto da Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u 45+5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

MANU ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

İki ayağını da kullanabilen 1.81 boyundaki oyuncu, futbola Manchester United'da başladı ve 2019 yılında A Takıma yükseldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

MANU KARİYERİ

İngiliz deviyle toplam 129 karşılaşmada forma giyen Mason Greenwood, 35 gol atıp 12 de asist kaydetti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

26 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

1 sezon kiralık olarak Getafe'de forma giyen genç yıldız, 2024 yazında 26 milyon Euro'ya Marsilya'nın yolunu tuttu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

37 GOLLÜK KATKI

Fransız temsilcisiyle geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alan Greenwood, 26 gol atıp 11 asist yaparak damgasını vurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

SÖZLEŞME DURUMU

İngiliz kanat oyuncusunun, Fransa ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MASON GREENWOOD #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG #MARSİLYA