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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı! Transferde sıcak gelişme...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızla her konuda anlaşma sağlanırken, transferdeki sıcak gelişme duyuruldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 14:59