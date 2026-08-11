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SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi
SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Sturm Graz engeline takılmadı. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselme başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin turlaması sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 00:38