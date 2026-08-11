Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Sturm Graz engeline takılmadı. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselme başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin turlaması sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:44 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 00:38
SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanına konuk oldu. İstanbul'da avantajı yakalayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı.

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu ve Türkiye'nin listedeki yerini sizler için derledik. İşte güncel durum...

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

1- İngiltere | 98.519 puan

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SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

2- İtalya | 84.232 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

3- İspanya | 78.618 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

4- Almanya | 76.688 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

5- Fransa | 65.224 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

6- Portekiz | 61.250 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

7- Belçika | 56.650 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

8- Hollanda | 49.729 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

9- Türkiye | 46.575 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

10- Polonya | 43.525 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

11- Çekya | 42.825 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

12- Yunanistan | 41.512 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

13- Danimarka | 36.181 puan

SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde turladı! UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi

14- Norveç | 34.612 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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