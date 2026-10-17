Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

Süper Lig'in 8.haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio'nun son durumu maç sonrası belli oldu. AMELİYAT OLACAK A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. Haberde, İspanyol futbolcunun bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK Son olarak, Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. PSG'DEN TRANSFER EDİLDİ Marco Asensio, 2025 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligue 1 devi PSG'den transfer edilmişti. FENERBAHÇE KARİYERİ 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 46 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 3,148 dakika süre alan tecrübeli yıldız, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 15 kez havalandırırken, 15 de asist katkısı verdi. SÖZLEŞME DURUMU Deneyimli on numaranın, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.