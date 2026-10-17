Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Marco Asensio'dan bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 23:23
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

Süper Lig'in 8.haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

Sarı-lacivertlilerde bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio'nun son durumu maç sonrası belli oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

AMELİYAT OLACAK

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

Haberde, İspanyol futbolcunun bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Son olarak, Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

PSG'DEN TRANSFER EDİLDİ

Marco Asensio, 2025 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligue 1 devi PSG'den transfer edilmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

FENERBAHÇE KARİYERİ

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 46 karşılaşmada görev aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

PERFORMANSI

3,148 dakika süre alan tecrübeli yıldız, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 15 kez havalandırırken, 15 de asist katkısı verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

SÖZLEŞME DURUMU

Deneyimli on numaranın, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Asensio şoku! Kötü haber geldi...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MARCO ASENSİO #FENERBAHÇE #SÜPER LİG #ALANYASPOR