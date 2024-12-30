Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan devi Al-Nassr'dan gelen teklif yeterli bulunmadı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'dan yeni teklif talebinde bulundu. Kanarya'nın beklediği teklifin gelmesi halinde yıldız futbolcunun transferi rekor fiyata gerçekleşebilir. İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için bonservis talebi...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:29