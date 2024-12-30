Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan devi Al-Nassr'dan gelen teklif yeterli bulunmadı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'dan yeni teklif talebinde bulundu. Kanarya'nın beklediği teklifin gelmesi halinde yıldız futbolcunun transferi rekor fiyata gerçekleşebilir. İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için bonservis talebi...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:29
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler artık ara transfer dönemine çevrildi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...

Sarı-lacivertli takımda gelecek ve gidecek futbolcularım isimleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...

Sezona iyi başlayamayan ancak sonrasında gösterdiği performansla kendini kanıtlayan Youssef En-Nesyri için Al-Nassr'dan resmi teklif gelmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...

Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk önerisini az bulan yönetim, bonservis ücretinin yükseltilmesini bekliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de En-Nesyri rekor kırarak gidebilir! Çılgın bonservis beklentisi...

40 MİLYON EURO'YA 'EVET'

Fenerbahçe, Al-Nassr'ın 40 milyon Euro'ya çıkması durumunda Faslı oyuncusunun satışına 'Evet' demeyi planlıyor.

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