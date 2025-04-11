Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho'dan yeni sezon için flaş karar...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho'dan yeni sezon için flaş karar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezonun bitmesini beklemeden gelecek yıl için stoper rotasyonunu belirledi. Fenerbahçe'de stoper rotasyonunda Skriniar, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Djiku ve Becao bulunuyor. İşte Kanarya'da yönetimin "Stoper Operasyonu" kapsamında planladığı isimler ve gelişmeler…
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:38