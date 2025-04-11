Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho'dan yeni sezon için flaş karar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho'dan yeni sezon için flaş karar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezonun bitmesini beklemeden gelecek yıl için stoper rotasyonunu belirledi. Fenerbahçe'de stoper rotasyonunda Skriniar, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Djiku ve Becao bulunuyor. İşte Kanarya'da yönetimin "Stoper Operasyonu" kapsamında planladığı isimler ve gelişmeler…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:38
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho’dan yeni sezon için flaş karar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için önceliği savunma hattına verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho’dan yeni sezon için flaş karar...

Sarı-lacivertliler, bu mevkide kapsamlı bir yapılanmaya gidecek. Kanarya'da yönetim, stoper rotasyonunu büyük ölçüde netleştirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho’dan yeni sezon için flaş karar...

Bu sezon savunma hattındaki sakatlıklardan çok çeken Kanarya'da hedef, daha güçlü, daha derin ve daha dayanıklı bir defans oluşturmak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho’dan yeni sezon için flaş karar...

İşte Fenerbahçe'nin "Stoper Operasyonu" kapsamında planladığı isimler ve gelişmeler…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de iki yıldızla yollar ayrılıyor! Mourinho’dan yeni sezon için flaş karar...

MILAN SKRINIAR: Fenerbahçe ara transferde Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiraladığı Slovak oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladı.