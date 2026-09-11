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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini açıkladı. İşte devam kararının perde arkası...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 20:41
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 21:26