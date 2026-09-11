Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini açıkladı. İşte devam kararının perde arkası...

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Giriş Tarihi: 11.09.2026 20:41 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 21:26
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

"GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA..."

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, "Görevimden istifa ediyorum. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

F.BAHÇE'DEN YENİ AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, yaptığı yeni açıklama ile teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamuoyuna Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

NELER YAŞANDI?

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın bugün saat 12'de başlayan antrenman için Samandıra'ya gelmemişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

TARAFTARDAN DESTEK

İsmail Kartal'ın evinin önüne gelen taraftarlar, deneyimli teknik adama destek verdi. Kartal'ın görevden ayrılmamasını isteyen taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarda bulunurken, İsmail Kartal'ın fotoğrafının olduğu 'Fenerbahçe'nin çocuğu' pankartı açmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbol direktörü Oğuz Çetin arasında bugün bir görüşme gerçekleşti. Anadolu Kavağı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Bu görüşmenin üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

DEVAM KARARININ PERDE ARKASI

A Spor'da yer alan habere göre; Başkan Yıldırım, basın toplantısı sonrası İsmail hocaya "Sen kafanı dinle yarın detaylı bir şekilde konuşuruz" dedi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

İsmail hoca bugünkü antrenmana gelmedi ancak önce Oğuz hoca sonra da başkanla görüşme planlandı. Bu süreçte İsmail KartaI'ı arayan yöneticiler de oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

Son olarak başkanla görüşmesinin ardından İsmail Kartal "Ben de kalmak" istiyorum diyerek kararını açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

Kulüp binasındaki pozitif ve tamamen şampiyonluğa odaklı son konuşmaların ardından resmi açıklama yapıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında dün Roma maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

PERFORMANSI

4. kez Fenerbahçe'nin başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, bu sezon 11 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması! Devam kararının perde arkası belli oldu

PUAN ORTALAMASI

6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 1,91 puan ortalaması da yakalamayı başarmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör