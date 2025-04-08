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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor'u 4-1 yenerek moralleri yukarı çekti. Mücadelede bir gol atan sarı-lacivertlilerin stoperi Milan Skriniar, performansıyla taraftardan büyük beğeni topladı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan Skriniar için Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:01