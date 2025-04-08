Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor'u 4-1 yenerek moralleri yukarı çekti. Mücadelede bir gol atan sarı-lacivertlilerin stoperi Milan Skriniar, performansıyla taraftardan büyük beğeni topladı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan Skriniar için Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:01
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Milan Skriniar’a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...

Süper Lig'in 30.haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında puan farkını 3'e indirirken, takımda Milan Skriniar rüzgârı esti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Milan Skriniar’a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...

Sarı-lacivertlilerin yarım sezonluğuna PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, kısa sürede sarı lacivertlilerin vazgeçilmezi oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Milan Skriniar’a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...

Mücadelede bir de gol atan Slovak oyuncu, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan takdir topladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Milan Skriniar’a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...

Skriniar, sezon başından bu yana yapılan 'Fenerbahçe çok geriye yaslanıyor' eleştirilerini bozmakla kalmadı, üçlü savunmanın merkezinde tecrübesiyle hem sağ hem de sol stoperi yönlendirerek liderliği ele geçirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Milan Skriniar’a teklifi belli oldu! Taraftarları sevindirecek gelişme...

Defanstaki sağlam duruşu kadar Bodrum ve Trabzonspor maçlarında takıma skor katkısı verip golcülüğünü de konuşturdu.