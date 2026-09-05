Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında 3-0 galip geldi. Filenin Sultanları bu sonucun ardından finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Bu maçın ardından voleybol dünya sıralaması güncellendi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 17:35
Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a set vermedi. Filenin Sultanları tarihi zafer sonrası adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finale yükseldiği maç sonrası dünya voleybol sıralamasına gözler çevrildi.

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

Dünya voleybol sıralamasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeri ve puanlardaki son durumu sizler için derledik. İşte voleybol dünya sıralamasında güncel tablo…

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

12- Almanya | 242.77 puan

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Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

11- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

10- Hollanda | 283.15 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

9- Sırbistan | 296.96 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

8- Kanada | 307.82 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

7- Çin | 311.83 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

6- Japonya | 323.69 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

5- Amerika Birleşik Devletleri | 352.70 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

4- Polonya | 359.63 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

3- Türkiye | 383.70 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

2- Brezilya | 403.61 puan

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

1- İtalya | 462.22 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FİLENİN SULTANLARI #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #VOLEYBOL