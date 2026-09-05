Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

Son dakika haberi: Filenin Sultanları finale çıktı! Voleybol dünya sıralaması yenilendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında 3-0 galip geldi. Filenin Sultanları bu sonucun ardından finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Bu maçın ardından voleybol dünya sıralaması güncellendi.

Giriş Tarihi: 05.09.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 17:35