Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları şampiyon oldu. Dev organizasyonda en skorer oyuncular da netlik kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Melissa Vargas listeyi salladı.

Giriş Tarihi: 26.07.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 16:44