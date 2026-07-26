Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları şampiyon oldu. Dev organizasyonda en skorer oyuncular da netlik kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Melissa Vargas listeyi salladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 16:44
Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı altın madalya kazandı. Heyecan dolu müthiş organizasyonda oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti.

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin en skorer yıldızları arasında Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas da yer aldı. İşte FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin en skorer oyuncuları…

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

15- Jordan Thompson | ABD | 160 sayı

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Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

14- Monika Brancuska | Çekya | 172 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

13- Alexa Gray | Kanada | 180 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

12- Xin Tang | Çin | 191 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

11- Pimpichaya Kokram | Tayland | 192 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

10- Yoshino Sato | Japonya | 193 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

9- Mayu Ishikawa | Japonya | 215 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

8- Pauline Martin | Belçika | 233 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

7- Julia Bergmann | Brezilya | 235 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

6- Yukiko Wada | Japonya | 237 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

5- Ana Cristina | Brezilya | 256 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

4- Ekaterina Antropova | İtalya | 259 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

3- Yushan Zhuang | Çin | 264 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

2- Melissa Vargas | Türkiye | 293 sayı

Son dakika haberi: FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin en skorer oyuncuları belli oldu! Melissa Vargas listeyi salladı

1- Kiera Van Ryk | Kanada | 298 sayı

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #MELİSSA VARGAS #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI