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Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…
Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu kafasında şekillendirdi. Takımın tecrübeli yıldızlarından Edin Dzeko'nun Portekizli çalıştırıcıyla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Dzeko, Mourinho'dan özel bir talepte bulundu. İşte o konuşma ve golcü oyuncunun talebi…
Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:34