Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…

Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu kafasında şekillendirdi. Takımın tecrübeli yıldızlarından Edin Dzeko'nun Portekizli çalıştırıcıyla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Dzeko, Mourinho'dan özel bir talepte bulundu. İşte o konuşma ve golcü oyuncunun talebi…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:34
Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın akşam Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…

Saat 20.30'da başlayacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmada Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…

Mücadeleye kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumları da netleşmeye başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan 39 yaşındaki Edin Dzeko idmanları aksatmıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray derbisi öncesi Dzeko’dan Mourinho’ya özel talep! Üst üste müjdeli haberler…

Sezon başından bu yana takımın en önemli hücum silahlarından biri olan ve Bodrum FK maçına maskeyle çıkan Dzeko, maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.