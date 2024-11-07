SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Gabriel Sara’nın arkadaşını transfer ediyor! Süper Lig’de de forma giymişti…
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig'de 11.haftayı BAY geçen Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, bir yandan da ocak ayı transfer planlamasını yapıyor. Kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Aslan, Norwich City'den Gabriel Sara'nın arkadaşı için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu…
Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:00