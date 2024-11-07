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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Gabriel Sara’nın arkadaşını transfer ediyor! Süper Lig’de de forma giymişti…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Süper Lig'de 11.haftayı BAY geçen Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, bir yandan da ocak ayı transfer planlamasını yapıyor. Kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Aslan, Norwich City'den Gabriel Sara'nın arkadaşı için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu…

Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:00
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Gabriel Sara’nın arkadaşını transfer ediyor! Süper Lig’de de forma giymişti…

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer harekatı başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Gabriel Sara’nın arkadaşını transfer ediyor! Süper Lig’de de forma giymişti…

Sarı Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması sonrası kanat bölgesine transfer yapmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Gabriel Sara’nın arkadaşını transfer ediyor! Süper Lig’de de forma giymişti…

Aslan, ocak ayında bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Gabriel Sara’nın arkadaşını transfer ediyor! Süper Lig’de de forma giymişti…

Galatasaray, bir dönem Giresunspor formasını giyen Borja Sainz'ı transfer etmek için harekete geçti.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Gabriel Sara’nın arkadaşını transfer ediyor! Süper Lig’de de forma giymişti…

Sarı Kırmızılı takımın scout ekibi, genç yıldızın transferini gündeme getirdi.

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