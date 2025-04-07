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Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon'un Brezilyalı yıldızı...
Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon'un Brezilyalı yıldızı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. İki takım arasındaki puan farkı 3'e inerken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamalarına da şimdiden başladı. Kaleci arayışındaki ezeli rakipler, Olimpik Lyon'un yıldız isminin transferi için karşı karşıya geldi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 07.04.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 18:14