Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon'un Brezilyalı yıldızı...

Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon'un Brezilyalı yıldızı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. İki takım arasındaki puan farkı 3'e inerken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamalarına da şimdiden başladı. Kaleci arayışındaki ezeli rakipler, Olimpik Lyon'un yıldız isminin transferi için karşı karşıya geldi. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 07.04.2025 18:08 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 18:14
Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon’un Brezilyalı yıldızı...

Galatasaray, ligde sezonun bitmesine 8 hafta kala şampiyonluk yarışını önde götürürken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise yarışı 3 puan geriden takip ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon’un Brezilyalı yıldızı...

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen her iki takım da transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon’un Brezilyalı yıldızı...

Hem sarı-lacivertlilerin hem de sarı-kırmızılıların transfer gündemi daha şimdiden hareketlenmeye başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon’un Brezilyalı yıldızı...

Sezon sonunda Muslera'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, birçok kaleciyi listesine dahil etti.

Son dakika haberi: Galatasaray istiyordu, Fenerbahçe devreye girdi! Olimpik Lyon’un Brezilyalı yıldızı...

Öte yandan Fenerbahçe'nin de kaleci transferi için çalışmalar gerçekleştirdiği iddia edildi.