Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası'nda iz bırakmıştı...

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası'nda iz bırakmıştı...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de lider olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında forvet arayışına girdi. Sarı-kırmızılı takım, özellikle Victor Osimhen'in takımda kalmama olasılığına bağlı olarak B planını belirledi. Cimbom, aradığı golcüyü Fransa'da buldu.Yıldız oyuncu, transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:53
SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen’in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası’nda iz bırakmıştı...

Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen’in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası’nda iz bırakmıştı...

Sarı-kırmızılıların gündeminde, İtalyan devi Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala da yer alıyor.

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen’in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası’nda iz bırakmıştı...

Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, bonservis ödemeden kadroya katılmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen’in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası’nda iz bırakmıştı...

Dybala ile görüşen Cimbom, yıldız oyuncunun yüksek maaş isteği karşısında ise indirim talep ederek beklemeye geçti.

SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen’in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası’nda iz bırakmıştı...

Öte yandan yedek forveti Michy Batshuayi ile Trabzonspor engelini aşan Galatasaray'da Victor Osimhen'in de durumu sezon sonunda belli olacak.

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