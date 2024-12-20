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SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası'nda iz bırakmıştı...
SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu! Avrupa Şampiyonası'nda iz bırakmıştı...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de lider olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında forvet arayışına girdi. Sarı-kırmızılı takım, özellikle Victor Osimhen'in takımda kalmama olasılığına bağlı olarak B planını belirledi. Cimbom, aradığı golcüyü Fransa'da buldu.Yıldız oyuncu, transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:53