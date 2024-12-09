Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli'den resmi açıklama geldi...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli'den resmi açıklama geldi...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Osimhen için pek çok Avrupa kulübünün devrede olduğu iddia edilirken, Napoli kanadından sarı-kırmızılıları sevindirecek bir açıklama geldi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, son durumu açıkladı… İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:00
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi! Napoli’den resmi açıklama geldi...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ismi her geçen gün farklı bir takımla anılmaya devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi! Napoli’den resmi açıklama geldi...

Sarı-kırmızılı taraftarlar, attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen'in takımda tutulmasını istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi! Napoli’den resmi açıklama geldi...

Pek çok devle ismi anılan Osimhen'in devre arasında takımdan ayrılabileceği iddiaları da gündeme gelmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi! Napoli’den resmi açıklama geldi...

Manchester United, PSG ve Juventus gibi takımların Osimhen'e ilgi duyduğu ve transferi için harekete geçtiğine dair pek çok haber Avrupa basınında yer almıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi! Napoli’den resmi açıklama geldi...

Buna karşın Nijeryalı golcü, sezonu Aslan'da tamamlamak istediğini dile getirmişti.

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