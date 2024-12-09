Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Napoli'den resmi açıklama geldi...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Osimhen için pek çok Avrupa kulübünün devrede olduğu iddia edilirken, Napoli kanadından sarı-kırmızılıları sevindirecek bir açıklama geldi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, son durumu açıkladı… İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:00